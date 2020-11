Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Nazionale, Dino Zoff, esprime il suo parere sulle candidate per lo scudetto.



“Per me resta l’Inter. Antonio Conte deve inserire e far rendere meglio i nuovi acquisti, ma la squadra è già solida. Serve migliorare gli equilibri difensivi. Per me saranno i nerazzurri a contendere il titolo”.