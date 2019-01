La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale: Erick Thohir esce definitivamente di scena dall'Inter. L'imprenditore indonesiano ha ceduto le proprie quote di minoranza (31,05%) a LionRock Capital, un fondo fondato nel 2011 dal 47enne sino-americano Daniel Kar Keung Tseung, già in affari con Suning.



Nel comunicato ufficiale l'Inter "ringrazia Erick Thohir per l'impegno profuso". In 5 anni non ha vinto alcun titolo sportivo, ma ha fatto passare il club da una proprietà che non poteva e non voleva più investire (la famiglia Moratti) a un gruppo che può e vuole riportare la squadra ai vertici mondiali. Come ribadito dal presidente Steven Zhang. In tutto questo Thohir ci ha guadagnato circa 150 milioni di euro: e pensare che per qualcuno era solo uno sprovveduto...



Intanto nella seconda metà del mese di marzo è atteso il viaggio in Italia di Xi Jinping, Presidente della Repubblica popolare cinese. Domenica 17 marzo si gioca il derby Milan-Inter: può essere l'occasione giusta per invitarlo in tribuna a San Siro al fianco di Zhang e magari del presidente della Fifa, Gianni Infantino.