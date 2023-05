sotto il cielo di Roma per la seconda stagione consecutiva. Dopo la Juventus, tocca alla Fiorentina perdere in rimonta la finale allo Stadio Olimpico. L'anno scorso il gol a freddo l'aveva segnato Barella per i nerazzurri, stavolta colpiti subito daviene battuto alla prima occasione, ma poi si riscatta e dimostra di essere ancora un ottimo secondo portiere da grande squadra. Alla faccia di chi lo vorrebbe già in pensione da tempo.il prossimo 14 luglio, è in scadenza di contratto a giugno e, in prestito dal Chelsea. L'attaccante belga non perde occasione di ribadire la volontà di restare all'Inter. Prima di definire il proprio destino, vuole regalare un sogno al popolo nerazzurro. Il presidente Stevenin attacco. Sperando di far rimangiare la parola a Noel Gallegher. In fondo non c'è quasi niente da perdere.