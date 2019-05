Le partite si vincono o si perdono a centrocampo. Vedere per credere il posticipo di domenica scorsa a Napoli, dove Allan, Zielinski e Fabian Ruiz hanno "asfaltato" Gagliardini, Brozovic e Nainggolan. Spalletti ritrova l'altro ex di turno Vecino in vista dell'ultima giornata di campionato con l'Empoli. Reduce da un altro 4-1, battendo in casa il Torino.



Nell'occasione il migliore in campo è stato il terzino destro Di Lorenzo, anche se a fare la differenza sono stati pure i centrocampisti. Acquah e Brighi hanno trovato il gol, ma i titolari fissi non sono loro. In questa stagione Andreazzoli si è affidato quasi sempre al trio Traoré-Bennacer-Krunic. Quest'ultimo è infortunato e non ci sarà a San Siro.



Non a caso tutti e tre sono protagonisti anche sul mercato. Traoré (ivoriano classe 2000) è già stato prenotato dalla Fiorentina, che però non ha ancora depositato il suo contratto in attesa di nuove visite mediche per presunti problemi cardiaci. Il regista Bennacer (franco-algerino classe 1997) è nel mirino di Napoli e Roma. Krunic (bosniaco classe 1993) viene seguito con interesse anche da Inter e Milan. Guardando il loro rendimento stagionale, quest'anno avrebbero giocato da titolari in nerazzurro, dove si è salvato solo Brozovic. A questo punto la domanda sorge spontanea: sono i centrocampisti dell'Empoli a essere da Inter o sono i centrocampisti dell'Inter a giocare da Empoli?