E quando, come domenica sera, arriva in rimonta con una pronta reazione e una bella azione (da porta a porta in quattro passaggi da Sommer a Lautaro passando per Dumfries, Barella e Thuram) dopo aver presoSintomo di come entrambe le difese abbiano giocato molto basse a protezione dei rispettivi portieri, poco impegnati:, ma il campionato è ancora lungo e le gerarchie potranno anche cambiare da qui a fine stagione. A prescindere dal mercato di gennaio. Basti pensare al derby d'andata dell'anno scorso vinto dal Milan, poi surclassato dai nerazzurri nelle successive cinque stracittadine., saliti rispettivamente a quota 5 e 13 reti dopo le prime 13 giornate di Serie A. Poi nella ripresa sia Allegri, sia Inzaghi si accontentano dell'1-1. Basti pensare ai cambi tardivi dell'allenatore nerazzurro e all'atteggiamento difensivo della Juve, culminato con un episodio finale mai visto prima e passato inosservato ai più.- Nel secondo dei quattro minuti di recupero Cuadrado batte una rimessa laterale lunga in area di rigore, dove, dopo due colpi di testa di Arnautovic e de Vrij,Di solito in questi casi un avversario disturba il portiere per evitare che rimetta subito il pallone in gioco con una ripartenza potenzialmente pericolosa. Invece stavoltaverso le due punte (Milik e Kean, neo-entrati e freschi)- Non un bello spettacolo per il pubblico. I, invece non è andata affatto così. I bambini e i ragazzini che domenica erano davanti alla tv saranno più invogliati a giocare e a seguire il tennis dopo aver vistooppure il calcio dopo aver visto questo? La risposta è scontata.