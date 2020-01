Meglio un uovo oggi o una gallina domani? L'Inter alza bandiera bianca per Kulusevski, ma non si arrende nel duello con la Juve tra campo e mercato. Vidal è il guerriero scelto da Conte per continuare a battagliare con i campioni d'Italia. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per cercare di esaudire il desiderio del tecnico e hanno già ottenuto la disponibilità del calciatore, ma devono ancora trovare un accordo col Barcellona.



Sempre in questo mercato di gennaio Conte vorrebbe un altro paio di giocatori che ha già allenato: Darmian e/o Marcos Alonso più Giroud come vice Lukaku. Prima però bisogna fare cassa con le cessioni di Gabigol e Politano. Quest'ultimo interessa alla Fiorentina, dove giocano due obiettivi dell'Inter per la prossima stagione: Castrovilli e Chiesa. Il quale viene seguito con attenzione anche dalla Juventus così come Eriksen e Tonali, altri due elementi al centro di nuovi possibili derby d'Italia sul mercato estivo. Quando difficilmente i bianconeri riusciranno a strappare Zaniolo alla Roma, considerando l'imminente cambio di proprietà del club giallorosso e l'arrivo di un trequartista come Kulusevski. Stesso discorso per Milinkovic-Savic in caso di qualificazione della Lazio in Champions League.



Il 2020 è appena iniziato, ne vedremo delle belle. A partire dalle prime due giornate di campionato: la Juve riceve il Cagliari di Nainggolan prima della trasferta con la Roma, mentre l'Inter va a Napoli e poi sfida l'Atalanta di Gasperini a San Siro. Senza dimenticare la Lazio, a caccia del record di 10 vittorie consecutive in Serie A contro Brescia e Napoli.