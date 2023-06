I nerazzurri non riescono nell'ultima impresa di ribaltare il pronostico nellaDecide un gol di Rodri, il calciatore "meno alla Guardiola" dei campioni d'Inghilterra. I quali, dopo aver sbloccato il risultato, pensano più a difendere il vantaggio che a cercare di chiudere la partita col raddoppio.Suo malgrado,ormai tre anni fa a Colonia, decisa da un suo autogol.Lukaku e compagni sperano che la storia possa ripetersi. Certo, alloraIn ogni caso prima di potersi riscattare sul campo, l'attaccante belga deve farsi riscattare o almeno farsi rinnovare il prestito. Per poi ridare l'assalto allo scudetto.Questa stagione l'Inter è stata brava, prima eliminando il Barcellona nella fase a gironi e poi (anche fortunata nei sorteggi) rispettando i favori del pronostico contro Porto, Benfica e Milan. Mentre il Manchester City ha fatto fuori Bayern Monaco e Real Madrid...Detto ciò, Guardiola ha tolto la Coppa dalle Grandi Orecchie a Inzaghi, ma nessuno potrà mai togliere dalle menti e dai cuori nerazzurri il percorso fatto ("tutti quei chilometri") e le emozioni vissute ("per la gente che ama solo te") insieme a questa squadra da favola.