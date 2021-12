Un ex tira l'altro., privo degli squalificati Abraham e Karsdorp oltre agli infortunati Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola.giocherà titolare, mentre l'altro ex nerazzurroè praticamente fuori rosa.. Valutato 38 milioni di euro: 24 milioni cash più i cartellini del terzino e del trequartista, valutati rispettivamente 9,5 eanche grazie alle vetrine della Serie A, della Champions League e della Nazionale maggiore. Lo stesso discorso può valere perNell'estate del 2019, a 20 anni l'attaccante passa in prestito per 500mila euro dall'Inter ale dopo un altro anno lo prestano all'Empoli, dove gioca attualmente. E in questo campionato ha già segnato. Sotto la lente anche gli affari con l'Atalanta per Demiral e Romero, oltre a Muratore.Nello stesso arco di tempo sempreper questi sei calciatori:(trequartista svizzero classe 2001 ora in prestito al Basilea) - Nell'estate del 2020 l'Inter lo acquista per 2,5 milioni di euro dal Lucerna e lo cede in prestito al Genoa, per poi girarlo nel febbraio 2021 con la stessa formula al Basilea dove gioca attualmente;(attaccante classe 1999) - Nell'estate del 2019 passa in prestito per 500mila euro dall'Inter al Genoa, che dopo un anno lo riscatta per altri 19,5 milioni ma i nerazzurri lo controriscattano per 21 milioni e dopo un altro anno lo prestano all'Empoli dove gioca attualmente;(portiere romeno classe 1997) - Nell'estate del 2018 l'Inter lo presta al Genoa, che un anno dopo lo riscatta per 8 milioni di euro ma i nerazzurri lo controriscattano per 10,6 milioni lasciandolo però in prestito a Genova fino a gennaio 2020, quando lo girano con la stessa formula al Parma prima di riportarlo a Milano nell'estate del 2020;(attaccante classe 2001) - Nell'estate del 2018 l'Inter lo prende in prestito dal Genoa per un milione di euro e dopo un anno lo riscatta per 10 milioni lasciandolo però in prestito fino a giugno 2022 al Genoa, che lo gira con la stessa formula prima al Verona per due stagioni e la scorsa estate allo Spezia;(terzino destro classe 1999) - Nell'estate del 2018 si trasferisce per 6 milioni di euro a titolo definitivo dall'Inter al Genoa, che lo gira in prestito a Crotone, Entella, Carrarese e Pordenone dove gioca attualmente;(difensore belga classe 1999) - A gennaio 2018 l'Inter lo presta allo Standard Liegi, che nell'estate del 2019 lo riscatta per 11,74 milioni. La scorsa estate i nerazzurri lo ricomprano per 16 milioni e lo girano in prestito al Genoa, dove gioca attualmente.Gli affari tra nerazzurri riguardano invece 5 calciatori:(difensore classe 1999) - Nell'estate del 2017 l'Inter lo acquista per 31,1 milioni di euro dall'Atalanta, dove resta in prestito per una stagione per poi essere girato con la stessa formula al Parma prima di trasferirsi a Milano nell'estate del 2019;(difensore classe 2000) - Nell'estate del 2018 l'Atalanta lo acquista dall'Inter per 7 milioni di euro, a gennaio 2019 lo presta al Pescara e nell'estate del 2020 al Monza, dove gioca attualmente;(centrocampista classe 1998) - Nell'estate del 2018 l'Atalanta lo acquista per 5 milioni di euro dall'Inter per poi girarlo in prestito a Foggia, Perugia, Frosinone e Cosenza, dove gioca attualmente;(terzino sinistro classe 1995) - Nell'estate del 2017 l'Inter lo vede per 6 milioni di euro all'Atalanta, che lo presta a Cesena, Verona, Livorno, Frosinone e Feralpisalò prima di rescindergli il contratto a dicembre 2020, ora è senza squadra dopo aver lasciato il club spagnolo del San Fernando;(centrocampista classe 1994) - A gennaio 2017 l'Inter lo prende in prestito dall'Atalanta per 2 milioni di euro e poi ad agosto lo riscatta a titolo definitivo per altri 20,5 milioni.. Perché? La risposta è semplice.della Primavera. Il tutto grazie a delle intercettazioni telefoniche, che evidentemente ora riguardano la Juventus. Altrimenti,