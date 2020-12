Il panettone di Milano è più buono del pandoro di Verona.Al Bentegodi bastano due acuti di, bravo a rendere ininfluente ai fini del risultato la papera disul gol del momentaneo pareggio dell'Hellas., almeno per ora. Lo "Zio" (57 anni compiuti l'altro ieri) è una bandiera interista, sempre libero nei giudizi. Dice quello che pensa, al contrario di altri ex calciatori schierati a priori dalla parte della squadra in cui hanno giocato in passato. L'importante è rivedere Milano ai vertici della classifica della Serie A, anche se la città ha, quando invece i numeri dicono il contrario.come nel 1961 e nel 2007. Per ora basta così per passare un Natale sereno. A proposito, tanti auguri in particolare a