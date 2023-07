a un prezzo molto ma molto più basso rispetto a quanto lo aveva venduto due anni fa al club londinese: 113 milioni di euro. Però dall'altra parte, ovvero sul mercato in uscita, gli stessi dirigenti nerazzurri hanno praticamenteLa Premier League è un mondo a parte? Allora prendiamo come termine di paragone un altro centrocampista acquistato da un altro club dell'Arabia Saudita:Il portoghese ha 5 anni in meno di Brozovic, che però vanta una carriera internazionale di ben altro spessore. Infatti il croato ha più del doppio delle presenze sia nelle coppe europee (70-33), sia in nazionale (87-41). EvidentementeIl presidente cinese continua a iper-valutare (più di un miliardo di euro) una società piena di debiti, perché non ha intenzione di mollare il giocattolo. Intanto dà l'ok all'aumento dei prezzi per gli abbonamenti dei tifosi allo stadio San Siro e si gode la bella vita in giro per il mondo. Dopo aver messo i soliti paletti aidi essere portato alla stessa decisione. Con queste premesse,Parole, parole, parole...