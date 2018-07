Equilibrio quasi perfetto nella sfida dell’International Champions Cup di domani sera, tra Benfica e Lione. I precedenti sono a leggero favore dei francesi (2 vittorie per loro e una per gli avversari nelle tre sfide giocate fino a ora) ma il fattore campo (si gioca all’Estádio Do Algarve di São João da Venda) sposta leggermente il pronostico dalla parte delle Aquile. Benfica favorito a 2,50 su tabellone Snai, dove invece il successo del Lione è offerto a 2,60. È invece per il pareggio, mai registrato tra le due formazioni, la quota più alta: la «X» vale 3,35. In questa parentesi estiva il Lione ha dimostrato una buona attitudine con il gol, chiudendo in Over (quindi con almeno tre reti complessive) le quattro gare giocate: quest’ultimo esito è proposto a 1,75. L’ultima sfida tra Lione e Benfica finì 3-2 a favore dei francesi, lo stesso risultato nella partita di domani è un’idea da 22 volte la scommessa.