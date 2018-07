Prove generali di Premier League nell’International Champions League: domani sera all’Aviva Stadium di Dublino si affrontano Arsenal e Chelsea, che saranno avversarie già nella seconda giornata del campionato inglese il prossimo 18 agosto. Il bilancio dei precedenti recenti tra le due formazioni è in equilibrio quasi perfetto: nelle ultime cinque sfide sono arrivati 4 pareggi e una vittoria dei Gunners. A loro, quindi, è concesso un leggero vantaggio nel pronostico, anche in considerazione della grande prova sfoderata contro nel match contro il PSG di sabato scorso, chiuso 5-1. La squadra di Unai Emery è data a 2,33 sul tabellone 888sport.it. In questo pre-campionato, comunque, il Chelsea sta ben figurando guidato da Maurizio Sarri: vittoria per 1-0 contro il Perth Glory, poi successo ai rigori nella sfida con l’Inter. La vittoria sull’Arsenal è offerta a 2,65 mentre un altro pareggio è un’ipotesi a 3,55. Per la cronaca, l’ultimo successo del Chelsea sull’Arsenal risale praticamente a un anno fa: il 22 luglio del 2017, sempre in amichevole, i Blues vinsero 3-0, risultato che replicato nella prossima sfida pagherebbe 29 volte la scommessa.