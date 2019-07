La squadra è ancora tutta da costruire, tra acquisti ancora da completare e le possibili cessioni di Veretout e Chiesa da portare a termine. La Fiorentina, tuttavia, incassa la fiducia dei bookmaker per la prima amichevole estiva di livello, in programma stanotte contro il Chivas di Guadalajara. Nonostante la preparazione più avanzata dei messicani, che hanno già affrontato River Plate e Boca Junior, il tabellone Stanleybet punta sulla squadra di Montella: l’«1» al Toyota Park si gioca a 2,00, contro il 3,30 dello Chivas e il 3,40 del segno «X». Vista la formazione sperimentale di Montella, riporta Agipronews,i quotisti puntano sull’Over (almeno tre reti complessive) favorito a 1,75 contro l’1,90 dell’Under. Nelle scommesse sul risultato esatto spicca invece il 2-1 per la Fiorentina, a 8,25, lo stesso punteggio per i biancorossi pagherebbe 11,00