con un tweet pubblicato sul proprio profilo twitter, Carlo Cottarelli, fondatore del consorzio di tifosi vip Interspac e interessato ad entrare come socio nell'Inter ha confermato che da venerdì il questionario per i tifosi sarà online.



"Grazie a Enrico Mentana per il sostegno all'idea di azionariato popolare. Il questionario per capire l'interesse dei tifosi (interisti e non) sarà disponibile, insieme al sito di Interspac, venerdì mattina".