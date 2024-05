Intervista a Maldini, Alciato contro Radio Tv Serie A: 'Oscurata per quasi 24 ore dopo qualche telefonata dal Milan'

. L'ex bandiera e dirigente del Milan, al quale Cardinale ha dato il ben servito lo scorso giugno, ha accusato la Radio Tv ufficiale della Lega Serie A di censura,. In relazione a questa mossa l’avvocato di Maldini, Danilo Buongiorno, ha fatto sapere che “a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente”. Il tutto “a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione“. La Lega Serie A, direttamente chiamata in causa, aveva risposto duramente,

Alciato, che nei giorni scorsi aveva pubblicato una storia su Instagram denunciando “pressioni per non mandare in onda” l’intervista, oggi su X ha rincarato la dose, ricostruendo quanto successo e chiudendo con unQuindi:-mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter?

-mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato quasi 24 ore?-mi sono solo immaginato che l’intervista sia ricomparsa sul canale YouTube solo dopo una telefonata di fuoco di Paolo Maldini in Lega-mi sono solo immaginato la richiesta di ‘attenersi alle decisioni assunte’ ?La risposta è: no.Detto questo:-grazie a Radio Tv Serie A con Rds per i mesi passati insieme (la decisione di interrompere la collaborazione è stata sofferta ma inevitabile)-a Radio Tv Serie A con Rds ho conosciuto molte persone straordinarie e ragazze e ragazzi di grande valore con rara passione per il giornalismo. E conoscerli è stato meraviglioso.

-anche in Lega ho conosciuto molte persone straordinarie.Questo è stato l’ultimo messaggio relativo alla vicenda - che neanche avrei scritto in condizioni normali - ma si è reso necessario per non passare per ciò che non sono. Nel caso specifico: un bugiardo.