La rosa extra large della Juve porta vantaggi sulla gestione della partite perché non tutti hanno la possibilità di mettere a gara in corso giocatori del calibro di Dybala, Higuain, Rabiot o Ramsey, giusto per citarne alcuni. La gestione di tutti i giorni, però, rischia di essere più complicata, per questo in estate Sarri auspicava che la Juve potesse cedere qualche esubero in modo da rendere il lavoro giornaliero un po' più gestibile.E' successo, ad esempio, don Merih Demiral, arrivato a Torino per 18 milioni e corteggiato a lungo da Milan e altri top club europei. "E' stato tra i più ricercati dell'estate", assicurava Paratici il giorni di Villar Perosa.