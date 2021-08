La trattativa tra Koundé e il Chelsea era entrata in una fase di stallo, la chiave per sbloccarla era Zouma, che però non accettava il trasferimento a Siviglia come contropartita tecnica. Zouma continuerà a giocare in Premier League, ma si trasferisce al West Ham, sta svolgendo le visite mediche con gli Hammers in questi minuti. Una cessione che garantisce margine di manovra al Chelsea e sblocca Koundé, per il quale adesso è prevista l'accelerazione decisiva per la fumata bianca.