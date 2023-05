Asensio e il Real Madrid, sono i giorni dell’addio. Il forte esterno spagnolo ha deciso di rispedire al mittente anche l’ultima offerta da parte dei Blancos per il rinnovo del contratto. Andrà via a parametro zero, decisione presa. Le offerte, d’altronde, non mancano: Psg, Milan, Arsenal, Juve e Newcastle. Ma tra i tanti litiganti alla fine potrebbe spuntarla un candidato a sorpresa.



EMERY IN POLE- Dopo aver ottenuto il pass per l’Europa ( giocherà la prossima Conference League), Emery è partito all’assalto di Asensio per portarlo all’Aston Villa. Arrivano conferme su quanto anticipato da Marca: l’offerta economica del club di Birmingham è talmente importante che ora il nazionale spagnolo ha chiesto tempo per decidere ma è orientato a dire “sì”. Con buona pace delle italiane che non possono competere a determinate cifre.