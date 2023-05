Il mercato del Milan è già iniziato. I primi colpo sono a parametro zero: oltre al portiere Sportiello dall'Atalanta, è in arrivo dall'Eintracht Francoforte il trequartista giapponese Kamada. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, a centrocampo sono nel mirino l'inglese Loftus-Cheek del Chelsea e l'italiano Frattesi del Sassuolo.



In attacco per il belga Openda il Lens non scende dalla richiesta di 30-35 milioni. Il suo eventuale arrivo non escluderebbe un ulteriore intervento nel reparto, di certo meno impegnativo: Arnautovic, 34 anni in forza al Bologna, può essere considerato in saldo.