"Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono". In questi giorni, Antonio Conte deve sentirsi un po' come Figaro, il famoso "Barbiere di Siviglia" dell'opera di Rossini. Dalla Roma alla Juventus, dall'Inter al Milan, passando per Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, il nome dell'ex allenatore del Chelsea è finito sul taccuino di quasi tutti i top club, in Italia come all'estero. Tutti attratti dalla possibilità di portarsi in casa lo "scapolo d'oro", il tecnico più desiderato del momento. Che, dal canto suo, osserva la situazione e aspetta l'occasione migliore, convinto che da giugno tornerà a sedersi su una panchina importante.



SPERANZA JUVE - La priorità di Conte, al momento, è il ritorno alla Juventus. Dopo il rumoroso addio dell'estate 2014 - e dopo aver dimostrato di saper fare bene anche lontano da Torino, prima con l'Italia e poi col Chelsea - , l'ex capitano sogna di tornare in bianconero, convinto di essere pronto per avere successo anche in Champions League, una competizione in cui, fin qui, non è mai riuscito a imporsi. Negli ultimi tempi Conte ha tentato un riavvicinamento con Andrea Agnelli e ora aspetta l'evolversi degli eventi, in particolare l'esito dell'incontro che ci sarà nei prossimi giorni tra il presidente e Massimiliano Allegri, per quello che resta comunque un ritorno a oggi molto difficile.



INTER E ROMA IN STANDBY - Juve in pole, quindi, nelle idee di Conte. Che, però, non chiude le porte a nessuno. Negli ultimi mesi sono stati frequenti i contatti con Beppe Marotta, ma la sempre più probabile qualificazione alla prossima Champions e i circa 28 milioni di euro che ancora spettano da contratto a Luciano Spalletti e al suo staff, stanno portando a riflessioni profonde in casa Inter sulla convenienza di un cambio in panchina. Chi invece sarebbe convintissima di affidarsi a Conte è la Roma. L'ultima conferma è arrivata appena qualche giorno fa da Francesco Totti ("con Antonio si può vincere, chiunque lo vorrebbe"), ma al momento l'ex ct, lusingato dal forte interesse dei giallorossi, ha messo in attesa questa ipotesi. Molto più difficile l'opzione Milan che, pur apprezzando le qualità dell'allenatore leccese, tra il dubbio sulla partecipazione alla prossima Champions e i paletti imposti dall'Uefa sul mercato non ha al momento argomenti abbastanza convincenti.



IL RIFIUTO INGLESE E LE BIG D'EUROPA - Un ritorno in Serie A è oggi lo scenario più probabile per Conte, ma rimangono alcune chance per il prosieguo della sua carriera all'estero. Dopo aver allenato il Chelsea, all'ex centrocampista non sarebbe dispiaciuto provare una nuova esperienza in Premier League. Circa un mese fa ha rifiutato l'offerta dell'Everton, mentre c'erano stati dei contatti proficui col Manchester United, tanto da lasciarlo molto sorpreso al momento della conferma sulla panchina dei Red Devils di Solskjaer. Le alternative all'Italia portano così a Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, due grandi che non hanno ancora deciso a chi affidare il prossimo corso e tentate dall'idea di ripartire da Conte. Che osserva e aspetta, sapendo che tutti lo vogliono.