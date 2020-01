Di nuovo l'Inter. Dopo averlo mollato, come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Inter torna su Giroud in seconda battuta. La Lazio ha provato a chiudere, ha fatto tutto il possibile per regalare una punta di prestigio a Simone Inzaghi. Ma l'Inter si è fatta di nuovo avanti, tenendolo come alternativa a Slimani, in forza al Monaco ma in prestito dal Leicester.



MERCATO INTER - La Lazio è alla finestra, gli incastri sono molti: su Slimani c'è anche il Tottenham, che è la squadra inglese più vicina proprio a Giroud. In questo valzer di squadre, mancano poche ore alla fine del mercato: l'affare Giroud è complicato, la Lazio ci sta provando, ma il ritorno prepotente dell'Inter potrebbe rovinare tutto.