- lo farà a partire dalla prossima stagione -per il club bianconero. Strappato alla serrata concorrenza dell'Inter nell'ultima finestra di mercato, acquistato dall'Atalanta per 45 milioni di euro (bonus compresi) e lasciato ancora in prestito al Parma sino alla conclusione dell'attuale campionato, il centrocampista svedese- A causa dello stop imposto dall'emergenza coronavirus, il finale della Serie A rischia sempre più di slittare ad agosto, ponendo la questione di quei calciatori il cui contratto in essere termina il prossimo 30 giugno.. Ma il Parma potrebbe utilizzare il talento classe 2000 oltre il 30 giungo, fino a quando non si chiuderanno le ultime 12 giornate di campionato? Ad oggi, su questa vicenda aleggia un grande punto di domanda, perché- Sarri sarebbe stato ben lieto di avere già per la seconda metà di questa stagione una delle rivelazioni della Serie A 2019/2020, ma il Parma ha tenuto duro fino alla fine e questa linea dell'intransigenza non è andata giù al responsabile dell'area tecnica juventina Fabio Paratici. Da qui,, che a sua volta avrebbe voce in capitolo., per poi essere a disposizione della Juve alla ripartenza della nuova stagione.