: fino a quando Edin Dzeko sarà a disposizione di Paulo Fonseca, il posto di titolare non è neanche in discussione. Nelle idee del nuovo allenatore giallorosse e in quelle della società, il bosniaco è la punta della Roma. Tutto, però, dipende dalla volontà del giocatore e dall’offerta che l’Inter presenterà per il suo cartellino (ieri c’è stato un nuovo incontro nella sede nerazzurra proprio con l’agente di Dzeko ). Di questo scenario fa inevitabilmente parte anchek, sostituito del bosniaco da quando veste la maglia della Roma. Fonseca gli ha dato fiducia nelle amichevoli pre-campionato, ma lo considera la riserva dell’attaccante titolare che al momento è Dzeko. Nelle sue idee, Schick non sarà il centravanti di spicco della Roma, ma al massimo la riserva. Lui vuole giocare con continuità e - condizioni fisiche permettendo - nella prossima gara con l’Atletic Bilbao dovrebbe avere una nuova chance dall’inizio.per completare l’operazione, una cifra che nessun club è disposto a spendere per l’attaccante ceco., ma il club rossonero è sempre stato freddo sull’ipotesi (nonostante Schick sia esploso in Serie A proprio con Giampaolo a Genova)., con la prima ipotesi che al momento è la più percorribile., ma al momento le chance del club viola di acquistare il ceco sono decisamente basse. Schick aspetta la sua occasione per provare a convincere Fonseca, ma allenatore e società sembrano aver già fatto la loro scelta: al massimo resterà in giallorosso come seconda scelta in attacco (ipotesi non da escludere).