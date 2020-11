A 36 annipotrebbe quasi scendere in campo. Il nuovo direttore generale della Roma ha un anno in meno di Mirante e due in più di Fazio. Il suo ruolo però è un altro: dal 1° gennaio sarà l'uomo mercato dei giallorossi a caccia di talenti in giro per il mondo. Pinto osserva, studia, annusa l'affare e zac, affonda il colpo. E difficilmente sbaglia.- Idee chiare e vincenti per chi fino a meno di dieci anni fa era solo un socio del Benfica.. Intuizione giusta, perché sotto la guida di Pinto il Benfica vince 50 titoli nazionali e internazionali tra basket, futsal, pallavolo, pallamano e hockey a rotelle. Dirigente a 360° che si è sempre ispirato alla Serie A: "Per noi il calcio italiano è un modello da seguire".- In Italia ci sono due tra i suoi giocatori preferiti,: "E' il giocatore con cui mi identifico, mi piace dai tempi del Palermo". Occhio lungo per Pinto, che lavorando a stretto contatto con Rui Costa ha portato a Lisbona una vittoria del campionato e due Supercoppe nazionali. Non solo trofei però, facciamo un salto indietro per vedere il mercato del dirigente portoghese.