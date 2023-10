E’ unmedico in chiaroscuro quello che arriva da casaa sempre meno ore di distanza dal calcio di inizio dell’attesissima sfida contro la Juventus. Per una pedina che torna a disposizione di Pioli e aumenta le possibilità di scelta nel reparto nevralgico della squadra una di altrettanta importanza è costretta a rimandare il suo rientro, lasciando entrambi, fino al primato solitario in classifica prima della sosta. Confermando che la rivoluzione a centrocampo intrapresa questa estate, passata in certi casi anche attraverso insospettabili ripescaggi, ha prodotto i suoi risultati. E anche per il futuro a medio termine le attenzioni rivolte al miglioramento dell’attuale mediana saranno ancora parecchie., a dispetto di un utilizzo a tempo pieno pure con la nazionale olandese, che contro Francia e Grecia non ha rinunciato nemmeno per un minuto ad un calciatore che non conosce la parola riposo:, l’ex AZ Alkmaar (acquistato per circa 20 milioni)E se possibile a migliorare la mira sotto porta, dopo i diversi errori di misura che gli hanno impedito di sbloccarsi a livello realizzativo. Juve, Paris Saint-Germain e poi Napoli: un trittico tremendo che impone un dosaggio delle energie che almeno nell’immediato non toccherà Reijnders, almeno fino a quandonon saranno recuperati totalmente dai rispettivi guai muscolari., riscopertosi già nella passata stagione un perno quasi inamovibile per Pioli,, per quanto permanga una certa distanza tra domanda (3 milioni di euro più bonus) ed offerta (intorno ai 2 milioni).appartiene invece al lungo elenco di operazioni in entrata che danno sin qui ragione alle valutazioni di Moncada e Furlani: un acquisto dacomplessivi che ha sin qui ripagato le attese e fatto avvertire meno l’assenza di un giocatore che nel Milan si era ritagliato la sua apparente imprescindibilità come Tonali.inseguito per oltre un mese pur di strapparlo al Valencia -, bonus compresi - e capace di rispondere sempre presente nelle 8 occasioni avute a disposizione: gli Stati Uniti lo hanno spremuto per bene nelle due amichevoli contro Germania e Ghana, ma contro la Juve toccherà di nuovo a lui.- Reijnders, Musah (o Pobega in alternativa) e: sarà molto verosimilmente questo il centrocampo che Pioli potrà opporre a quello decisamente falcidiato - da assenze di diverso genere - di Allegri. E fin un reparto in cui la fisicità ed il dinamismo sono state le caratteristiche più ricercate. La perseveranza dimostrata dal ragazzo nel cercare di migliorarsi, di completarsi da un punto di vista fisico, tattico e psicologico ha invece creato i presupposti per un cambio di scenario che ora il classe 2000 dovrà provare a rafforzare contro avversari più consistenti. E ribadire che quell’inell’estate 2021, avesse una logica. Insieme ad una strategia - lasciare il giocatore un anno in più in Francia per farlo crescere più gradualmente - rivelatasi lungimirante.- Un modus operandi che ilvorrebbe riproporre anche con vista sulla prossima stagione perUn gioiello su cui il Bayern Monaco e diverse formazioni di Premier League hanno messo gli occhi e per il quale i rossoneri valutanonon indifferente - il ragazzo ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro -Uno sguardo al presente ma soprattutto al futuro: nasce così la rivoluzione a centrocampo che fa volare il Milan.