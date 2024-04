Invasione di campo in Udinese-Roma, un tifoso si scatta un selfie con Dybala

6 minuti fa



La Roma affronta l'Udinese alla Dacia Arena nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Nel corso del secondo tempo, ecco un episodio curioso che ha visto i giocatori assistere a un'invasione di campo da parte di un tifoso. Il fan è sfuggito ai controlli degli steward e al minuto 70 della sfida è riuscito a raggiungere il terreno della Dacia Arena di Udine.



SELFIE CON DYBALA - Il tifoso è corso in direzione di Paulo Dybala, per farsi un selfie con l'attaccante argentino della Roma. Scappato dalle braccia di un primo steward, l'intruso è poi stato braccato da un gruppo di tifosi dell'Udinese, per essere poi raggiunto dagli steward.