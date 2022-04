. L’ambizione di vincere, che trapela negli ambienti vicini al presidente arabo Al Ardhi, non esclude ovviamente un interesse economico e di immagine, ma è la prima grande differenza rispetto all’attuale proprietà del fondo Elliott. A. L’ambizione di vincere, in Italia, in Europa e nel mondo, come ai tempi di Berlusconi che pronunciò questo slogan nel 1986 quando si presentò ai tifosi, dovrà però essere supportata da tre pilastri ugualmente importanti, per evitare di continuare ad accontentarsi di un quarto posto in campionato per partecipare alla Champions, come ha più volte incautamente sottolineato il presidente Scaroni.Il primo punto del rilancio del Milan deve passare inevitabilmente dal rinforzo della squadra. Basta, quindi, con le scommesse come Ballo Tourè, i cavalli di ritorno come Bakayoko, o le riserve altrui come Giroud e Origi.Un esterno destro di qualità e soprattutto uno o due attaccanti sono la prima necessità, pensando ai limiti dei vari Saelemaekers e Messias e ai troppi interrogativi sulle condizioni dello stesso Ibrahimovic, che non parte titolare dal 23 gennaio, contro la Juventus.Il secondo punto riguarda la scelta dei dirigenti. IUna squadra forte deve avere alle spalle una società forte, che sappia farsi rispettare nel cosiddetto Palazzo, e sia presente non soltanto fisicamente in Lega e nell’Uefa.figura di alto profilo internazionale, che dopo essere passato dal Milan all’Uefa potrebbe compiere il percorso inverso. Proprio lui, tra l’altro, ebbe il merito di contattare Ibrahimovic convincendolo a chiudere la sua carriera nel Milan. E sempre lui fu il primo a manifestare dubbi sulle reali intenzioni a livello sportivo del fondo Elliott, pagando la sua coraggiosa lungimiranza con un doloroso licenziamento. A prescindere dall’eventuale ritorno di Boban, se saranno confermati, Maldini e Massara dovranno evitare il fatale errore dell’ultima campagna acquisti, quando si accontentarono di puntare ancora sul quarantenne Ibrahimovic con il trentacinquenne Giroud come unica alternativa, visto che Pellegri prima e Lazetic poi non hanno mai inciso.Il terzo e ultimo punto che dovranno affrontare i nuovi proprietari riguarda lo stadio. Visto che il tempo passa e tutto è ancora in alto mare,Ammesso che davvero non si possa ristrutturare San Siro, come è stato fatto a Madrid con il “Bernabeu” costruito nel 1947, il nuovo stadio dovrebbe però avere come minimo la stessa capienza di quello attuale. Il progetto del nuovo impianto approvato da Milan e Inter prevede, invece, una capienza di appena 63.000 spettatori, inferiore a quella di San Siro. Un’assurdità perché tutti i nuovi stadi costruiti in Europa sono più grandi di quelli sostituiti: l’Atletico Madrid è passato dal Vicente Calderon (54.000 posti) al Wanda Metropolitano (67.000); l’Arsenal è passato da Highbury (38.419) all’Emirates (60.260); il Bayer Monaco è passato dall’Olympiastadion (69.000) all’Allianz Arena (75.000). E allora non si capisce perché un nuovo grande Milan dovrebbe lasciare fuori migliaia di tifosi, visto che per Milan-Bologna c’erano 70.259 spettatori, mentre per l’ultimo derby di coppa Italia i presenti erano 74.508. Il tempo, come sempre, dirà se verranno affrontati e soprattutto risolti questi tre punti. Ma intanto è chiaro che il tempo di Elliott è scaduto. E quindi ben venga chi ha l’ambizione di fare meglio, non soltanto sulla carta con i bilanci, ma soprattutto sul campo con i risultati. Nel rispetto della storia del Milan, famoso nel mondo perché ha vinto tutto, non perché si è accontentato di arrivare secondo in campionato, o di partecipare alla Champions.