Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più ricchi del mondo e ama investire parte del suo patrimonio in vari settori. Dagli alberghi alle cliniche di trapianti per capelli, fino agli appartamenti, come quello molto lussuoso che acquistò a New York nel 2018 per 18,5 milioni di dollari. Tuttavia, come riporta il quotidiano spagnolo Expansion, questo investimento si è rivelato fallimentare perché il fuoriclasse portoghese lo ha venduto per "soli" 7,2 milioni, con una perdita di ben 11,3 milioni.

Il motivo è presto spiegato: da un lato la pandemia ha provocato un sensibile calo della domanda, dall'altro... Donald Trump. L'appartamento, infatti si trova nella "Trump Tower" e ha subito una notevole svalutazione anche a causa dell'impopolarità dell'ex presidente americano.