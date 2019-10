Due giorni di riposo in casa Lazio, per lasciare indietro scorie e fatica di un pareggio amaro, quello di Bologna, reso ancora più complesso da digerire causa rigore fallito al 95' da Correa. Per l'intera settimana Inzaghi lavorerà senza Nazionali, tutti in partenza.



FUORI ROSA - Potrebbero aggregarsi in rosa, ed avere una chance per farsi notare, Casasola, Djavan Anderson e Durmisi. Si tornerà in campo sabato 19 all'Olimpico, contro l'Atalanta: per ora il bollettino medico è positivo, in infermeria c'è solo Adekanye per un affaticamento. Inzaghi spera rimanga intonso.