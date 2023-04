Nel corso della conferenza stampa pre-partita di Simone Inzaghi in cui ha presentato la sfida che vedrà l'Inter affrontare il Benfica nei quarti di finale di Champions League, l'allenatore interista ha risposto anche a una provocazione su Sergio Conceicao, allenatore del Porto battuto agli ottavi e indicato come uno dei potenziali concorrenti per prenderne il posto in nerazurro a fine stagione. Ecco la risposta.