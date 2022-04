IL TABELLINO

Nonostante nel derby d’Italia avessi predetto la vittoria dell’Inter, devo ammettere chee la blindatura del quarto posto. Probabilmente riuscirà ad arrivare in Champions in ogni modo (il calendario è favorevole), maChiariamo subito: il rigore per l’Inter (pestone di Morata a Dumfries) c’era eavrebbe dovuto accorgersene senza l’aiuto del Var (Mazzoleni), come non avrebbe dovuto fischiare un’inesistente irregolarità di Calhanoglu (autore del tiro respinto da Szczesny) su Danilo e De Ligt. Anzi, pure ad occhio nudo, era opportuno vedesse che proprio De Ligt era entrato in area ben prima della battuta del turco.intimando a Irrati la ripetizione del rigore. A tirare è andato ancora Calhanoglu che ha calciato sempre alla destra di Szczesny, ma angolando molto di più il tiro.(Allegri che ha fatto volare il cappotto come nella famosa partita di Carpi di qualche anno fa),, Mazzoleni appunto, in diretta da Lissone, in provincia di Monza, dove il Var ha il suo palazzo centralizzato., che ha concluso il primo tempo solo al 54’25”, ha dimostrato di essereper tutta una serie di decisioni prese e omesse. Tra queste due mancati rossi a Rabiot e Lautaro nei primi 25 minuti (erano entrambi ammoniti e avrebbero meritato il secondo giallo) e un rigore a beneficio della Juventus che Irrati non ha vistoAnche in questo caso (eravamo all’inizio della ripresa) Mazzoleni ha fatto interrompere il gioco e, prima di confermare la punizione,Non erano passati nemmeno otto minuti che un cross di Cuadrado è stato respinto male, con i pugni, da: la palla si è impennata ed è ricaduta in mezzo all’area del portiere doveha provato a spingerla dentro in qualche modo. Forse l’ha toccata con un ginocchio, forse non l’ha toccata per niente, fatto sta che la palla è finita contro la traversa schizzando poi in campo., subentrato al 34’ a Locatelli, colpito da una scarpata in faccia di(prima ammonizione), a inventarsi una percussione centrale, impreziosita da un paio di dribbling e conclusa con un destro fulminante,ha sorpreso tutti schierando la Juve con il 4-2-3-1 e mettendo in campo contemporaneamente Vlahovic punta centrale, supportato da Cuadrado, Dybala e Morata. Che poi, in fase difensiva, si sacrificassero dietro la linea della palla proprio il colombiano e lo spagnolo, confermava quanto i bianconeri stessero giocando da squadra e non sperando nel colpo del singolo.. Ovvero Simoneil quale, oltre a non cambiare mai rispetto al suo 3-5-2 (solo D’Ambrosio al posto di De Vrij), si è messo dietro, ha aspettato il momento per qualche contropiede e ha vinto la partita solo grazie ad un rigore procurato molto occasionalmente dae per la dabbenaggine di Morata.ha vinto come molte volte ha fatto la, un gol e tutti in difesa., nonostante abbia una partita da recuperare.consolato da una crescita che lo ha fatto diventare consapevole, mentre i giocatori di Inzaghi sono in piena involuzione.Detto che per oltre sessanta minutiE se, naturalmente solo da calcio d’angolo, Skriniar ha impegnato Szczesny di testa, la Juve ha avuto occasioni in quantità con Cuadrado (14’), Morata (15’) ancora Morata (29’) su cross basso di Cuadrado e grande ingenuità di Bastoni (gol mangiato dallo spagnolo che era all’altezza dell’area del portiere).(34’), la Juve ha continuato con i due mediani (Rabiot e Zakaria) e non si è persa d’animo neanche dopo il rigore, se è vero, come è vero, che un altro cross di(53’ del primo tempo), impreziosito da una finta di Morata, è stato messo fuori da Vlahovic.Ma una volta Brozovic e un’altra Perisic hanno salvato su Dybala. Simone Inzaghi è ricorso ai cambi molto presto. Prima (58’) togliendo Dumfries e Lautaro (dentro Darmian e Correa), poi accettando che la sua squadra difendesse molto bassa permettendo alla Juve di trasformare gli attacchi, sempre meno lucidi e sempre più frenetici, in un assedio.Al 77’ altri due cambi (Vidal per Calhanoglu e Gagliardini per Brozovic), mentre Kean aveva preso il posto di Morata (72’) e De Sciglio quello di Alex Sandro. Ma, a parte il palo di Zakaria, la Juve ha prodotto solo cross per Vlahovic (non bene ieri sera), mentre l’Inter tentava di mettere la testa fuori per respirare.Calhanoglu (rig) 45+4'Szczeny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (28' st De Sciglio); Locatelli (34' pt Zakaria), Rabiot (39' st Arthur); Cuadrado (39' st Bernardeschi), Dybala, Morata (28' st Kean); Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Bonucci, Rugani. All. Allegri.Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (14' st Darmian), Barella, Brozovic (33' st Gagliardini), Calhanoglu (33' st Vidal), Perisic; Lautaro (14' st Correa), Dzeko (46' st Gosens). A disp. Radu, De Vrij, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Dimarco, Caicedo. All. Inzaghi.: Irrati di Pistoia.Mazzoleni di Bergamo.: pt 2' Lautaro (I), 15' Rabiot (J), 27' Locatelli (J), 46' Morata (J), 49' Cuadrado (J), 49' Skriniar (I); st 31' Perisic (I), 32' Calhanoglu (I).