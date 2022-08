Il sorteggio di Istanbul ha definito il cammino in Champions League dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi figura nel Gruppo C con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Il tecnico nerazzurro ha commentato così il percorso della squadra. “La Champions League è una competizione di grande prestigio: incontreremo squadre molto forti e ben organizzate ma come sempre prepareremo ogni gara nel migliore dei modi, studiando ogni dettaglio perché sappiamo che a questi livelli non esistono partite facili e scontate. Siamo l’Inter, affrontiamo questa competizione con entusiasmo, con l’obiettivo di dare continuità al cammino fatto già lo scorso anno.”