Si muove il mercato del Brescia in serie B. Dopo aver ceduto l'attaccante Donnarumma alla Ternana, il club del presidente Cellino lo rimpiazza con Stefano Moreo in arrivo dall'Empoli e sempre in prestito prende il portiere svedese Oscar Linner proveniente dall'Arminia Belefeld.



Oltre a chiedere Viola e Letizia del Benevento, l'allenatore Filippo Inzaghi chiama Rodrigo Palacio. L'attaccante argentino ex Inter e Genoa si è svincolato a parametro zero dal Bologna: sulle sue tracce ci sono anche Como e Pisa.



Vicinissimo l'arrivo del centrocampista Michele Cavion dalla Salernitana. In uscita l'islandese Bjarnason può andare alla Spal dopo la fumata nera con il Crotone.