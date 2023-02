"Sergio lo rivedo con molto piacere, è stato un ottimo compagno di squadra con cui ho condiviso vittorie alla Lazio. E' un ottimo allenatore, sta facendo grandissime cose".



"Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati insieme a Roma e abbiamo vinto dei titoli importanti. Adesso facciamo un altro lavoro, più impegnativo ma ugualmente appassionante".



Queste le parole di Simone Inzaghi e Sergio Conceiçao, compagni di squadra nella Lazio da calciatori e oggi avversari da allenatori, in Inter-Porto. I trionfi con Sven-Goran Eriksson a Roma sono un dolce ricordo, ma evidentemente hanno forgiato una squadra, o quasi, di ottimi allenatori.



QUANTI INCROCI - E non solo in quella Lazio: nella storia recentissima del calcio ci sono tantissime sfide tra ex compagni di squadra che col tempo sono diventati allenatori e si sono affrontati a colpi di dichiarazioni in sala stampa e di sostituzioni dall'area tecnica.



Vi proponiamo alcuni precedenti tra grandi amici allenatori.