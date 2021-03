L'allenatore dellaha parlato a Sky Sport al termine della partita persa per 2-1 contro il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League che è costato l'eliminazione ai biancocelesti."Stasera era una gara a rischio, non venendo qui a Moanco a fare una gara seria avremmo rischiato. I ragazzi sono stati in partita, sullo 0-0 abbiamo avuto qualche buona occasione, poi abbiamo subito un gol su rigore ma ciò che contava era la prestazione""Sappiamo che ci sono squadre ingiocabili. Abbiamo passato il girone da imbattuti e questo è motivo di orgoglio. Sappiamo che con il Bayern Monaco sarebbe stata dura comunque, ma all'andata potevamo fare molto meglio"."​Ciò che fa del Bayern una grande squadra è la mentalità, meritano tutto quello che stanno vincendo in questi anni"."Noi siamo tornati in Champions dopo tredici anni, abbiamo fatto il primo passo adesso l’altro è rimanere in questa competizione sapendo che c’è tanta concorrenza in Italia e che mancano 11 gare che dovremo giocare al meglio"."Questi ragazzi mi hanno dato in questi cinque anni tantissimo e continuano a damrelo, noi in campioanto venivamo da sette vittorie, poi ci sono venuti a mancare alcuni giocatori importanti ed è qui che dobbiamo migliorare. Rosa più ampia? Sicuramente sì, anche se quest’anno la rosa rispetto agli altri anni è stata allargata, ci sono mancati dei giocatori nello stesso settore e ne abbiamo risentito".