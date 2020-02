Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona: "Penso che sarà una partita molto importante. Abbiamo giocato poco più di 24 ore fa, stessa cosa il Verona. Ieri abbiamo fatto solo scarico e avrò solo l’allenamento di oggi per sciogliere tutti i dubbi che ho. Penso che noi dobbiamo rimanere spensierati e molto umili nel preparar la partita, ma su questo sono tranquillo. Basta vedere la partita che abbiamo fatto contro la Spal Le vittorie però aiutano a recuperare energie mentali e fisiche. Mancano 17 partite, perciò dovremmo essere bravi a vivere questo bel momento sapendo che ogni partita è difficile".



I SEGRETI - "Uno dei segreti di questa squadra è il gruppo. Io penso a Caicedo, Immobile e Correa e vedo in loro che chiunque segni il più contento del gol è il compagno di reparto. In questo periodo con Correa out Caicedo e Immobile dovranno fare uno sforzo maggiore, ma si vede la loro intesa dentro e fuori dal campo.Domani sicuramente Correa e Cataldi non ci saranno. Dovrò verificare Luiz Felipe che ieri è rimasto a riposo. Gasperini? Faccio ora i complimenti per la Panchina d’Oro vinta. Oltre lui secondo me D’Aversa avrebbe meritato un premio perché col Parma ha fatto cose importanti".