Un discorso duro, una vera e propria strigliata, quella di Inzaghi alla sua Lazio. La sconfitta patita contro la Spal ha lasciato strascichi e malumore, nello spogliatoio e nell'ambiente biancoceleste. Le modalità non sono piaciute.



DURA STRIGLIATA ALLA LAZIO - Inzaghi si è arrabbiato molto a Formello, nel quartier generale della Lazio.Si è preso tutte le colpe davanti ai giornalisti, ma nello spogliatoio i toni sono stati diversi. Non ha urlato, non è stata una sfuriata, come riporta Il Corriere dello Sport. Quello di Inzaghi è stato un discorso incisivo: serve un cambio di passo, soprattutto mentale, di carattere. Squadra avvisata, tolleranza zero, certi atteggiamenti non saranno più tollerati. A partire dalla gara odierna, l'esordio in Europa League.