Ricardo Kishna, attaccante della Lazio, fuori rosa, parla ad Algemeen Dagblad della sfida tra le sue due ex squadra, Ajax-Lille: "Di recente ho visto il Lille contro Saint-Etienne. Quando giocano, spesso vogliono fare la partita, ma non accadrà questa sera. L'Ajax si è fatto un nome anche in Francia. Il Lille non verrà ad Amsterdam per tenere palla, cambieranno atteggiamento e si chiuderanno. Hanno anche una buona capacità di interpretare le partite. Comunque, mi aspetto una vittoria dell'Ajax".



SUL LILLE - "Il club aveva appena trovato un nuovo presidente e aveva grandi progetti, molti dei quali sono stati attuati. Tra le due squadre vedo molte somiglianze, entrambe si concentrano sui giovani, insistono su uno stile di calcio e spesso in estate vendono i loro calciatori migliori".