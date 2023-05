, tutte le volte che la sua posizione è stata messa pesantemente in discussione eE se nel mese clou di questa stagione l'mantiene intatte le possibilità di concludere alla grande un'annata caratterizzata da molti alti e bassi, molti meriti non possono non essere iscritti al lavoro del tecnico piacentino. Capace nello spazio di poche settimane di riportare la squadra nerazzurra ad essere- Nella valutazione complessiva di una stagione che ha già portato in dote una Supercoppa Italiana lo scorso gennaio,fresco campione d'Italia e l'attuale distacco in classifica di 20 punti viene considerato una fotografia molto distorta della realtà. E che l'esito del campionato resti la priorità nella testa degli stati maggiori nerazzurri, più ancora dell'eventualità complicata ma non impossibile di conquistare la Champions League, è certificato dalle continue dichiarazioni sulla necessità di accedere alla massima competizione europea attraverso uno dei primi quattro posti in Serie A. Per una questione di prestigio, di blasone, ma anche e soprattutto per garantire maggiore stabilità ad un club in evidente difficoltà economica.Il finale di stagione può regalare ancora al Brighton - reduce dall'esaltante successo in extremis sul Manchester United - una storica qualificazione alle coppe europee e le ultime mosse portate avanti dalla società inglese in sede di mercato appaiono come segnali piuttosto eloquenti di sposare ancora per diversi anni il progetto tecnico affidato all'allenatore italiano. Come se non bastasse il contratto sottoscritto fino a giugno 2026,, rimandando dunque la data del ritorno in Italia.