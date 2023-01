Solo 14 minuti in campo e davvero pochi, pochissimi spunti degni di nota pernel finale della sfida vinta contro la Cremonese. Solo 5 passaggi, 2 duelli persi e 1 solo duello aereo vinto, ma anche 0 alla voce tiri, cross, assist, contrasti e intercetti con 1 solo fallo subito e 1 fuorigioco. È vero,era in una fase di gestione della gara con la necessità di non subire nulla sul 2-1 piuttosto che chiudere i conti con un altro gol, maUn rendimento sicuramente non all'altezza delle aspettative, complice una condizione fisica precaria e con un futuro su cui oggi l'Inter continua ad interrogarsi con Inzaghi che ha anche lanciato l'allarme.Doveva essere questa la gara in cui aggiungere minutaggio crescente, ma non è andata così e, anzi, l'allenatore nerazzurro in conferenza stampa ha specificato che il percorso per vederlo al top è ancora lontano dall'essere completato: "Lukaku sta aumentando i suoi carichi di lavoro, ci vorrà ancora un po’, ma sta lavorando nel migliore dei modi. Di volta in volta deciderò, con tante gare ravvicinate ho bisogno di tutti, anche di chi era in panchina".Non una promozione, non un ritorno nel ruolo di uomo chiave di questa squadra e, al contrario e con. L'Inter sta riflettendo sul suo futuro, suE i dubbi, oltre che fisici, per Marotta, Ausilio e soprattutto Steven Zhang sonoLukaku sta pesando a bilancio in questa stagione per circa 21 milioni di euroPer confermarlo a Milano le cifre di spesa del cartellino non potranno essere inferiori, anzi, saranno sicuramente più alte e potrebbero vedere coinvolto anche Denzel Dumfries, masui conti di una società che non ha margine operativo. È qui che Lukaku gioca la battaglia più grande: confermare sul campo da qui a fine stagione che bloccare una cifra così grande per lui ne vale davvero la pena.