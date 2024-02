Inzaghi esonerato dalla Salernitana, quando Sabatini diceva: 'Non è un mio uomo'

L'esonero di Filippo Inzaghi da parte della Salernitana non era scontato, ma a sentire le parole di Walter Sabatini di qualche settimana fa era lecito pensare che non avrebbe avuto molto credito. Al momento del suo nuovo insediamento, infatti, l'ex dirigente della Roma aveva detto sull'allenatore:



"Non è una mia scelta, io sono abituato a essere onesto, il fatto che non sia una mia scelta mi condiziona un pochino, se c'è una battaglia preferisco combattere con chi dico io, ma non sono così cane da condannare una persona a priori".