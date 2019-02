Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani con il Frosinone.



"Veniamo da un buon momento e con i successi prendiamo autostima sempre più - spiega il tecnico biancoceleste -. In Coppa Italia abbiamo ottenuto una qualificazione meritata, ma ora dobbiamo ricominciare a fare punti in campionato a partire da Frosinone: serve continuità".



Inzaghi, ripartendo dal successo in Coppa Italia contro l'Inter, aggiunge: "Ci fa piacere essere l'unica italiana ancora su tre fronti. Una nuova Lazio con tanta qualità in campo? Quanto fatto nel girone d'andata non va buttato via, lo abbiamo chiuso al quarto posto. E' normale che ci sia sempre da migliorare, Correa e Immobile in attacco con l'alternativa di Caicedo mi stanno soddisfacendo così come il centrocampo. Il gruppo deve essere la forza nostra. Devo essere bravo a trovare soluzioni partita per partita, a partite da Frosinone: affronteremo una buona squadra che ha appena vinto a Bologna. Dovremo fare una gara importante, da vera Lazio".