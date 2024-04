Inzaghi fa ricca l'Inter: con lui ha incassato 460 milioni

Il primo scudetto sulla panchina nerazzurra si avvicina, maha già fatto vincere l': non solo per le Coppe Italia e Supercoppe italiane che è già riuscito ad alzare, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico, perché- E' quanto si ricava da un'analisi di Tuttosport. Il bilancio era già positivo al termine della stagione 2022/23, il conteggio era fermo agrazie anche, e soprattutto, alla pioggia di soldi generata dallo straordinario cammino in UEFA Champions League, chiuso con la sconfitta in finale contro il Manchester City. Da lì, però, altri bottini derivati dal rendimento sul campo sono entrai nelle casse nerazzurre.

- Al termine della stagione 2023/24, sonoche potenzialmente saranno incassati dall'Inter, analizziamo nel dettaglio. Lunedì di Pasquetta, con il 2-0 all'Empoli nella 30esima giornata di Serie A, è arrivata l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, la prima a 36 squadre con un minimo di otto partite nel maxi-girone rispetto alle sei attuali: l'accesso alla competizione UEFA rende già sicuro un incasso daL'edizione in corso della Champions per la squadra di Inzaghi si è chiusa agli ottavi contro l'Atletico Madrid - ai calci di rigore -, ma ha comunque portato quasi(rispetto ai 45 minimi già sicuri lo scorso maggio) tra incassi da stadio, bonus per punti delle singole partite e qualificazione agli ottavi.

Il cammino europeo 23/24, inoltre, ha assicurato la qualificazione al nuovo Mondiale per Club del 2025 negli Stati Uniti: la sola partecipazione garantisceNon solo ricavi internazionali, perché la conquista dello scudetto porterebbe circaper l'aumento della quota dei diritti tv relativa alla posizione in classifica. A questi vanno aggiunti gliper il successo nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita dello scorso gennaio, ed è già possibile considerare il cachet minimo didelle prossime Final Four (quasi scontate, difficile immaginare che i nerazzurri possano scendere sotto il 2° posto).

E poi ci sono le variabili legate ai risultati di squadra nei contratti con gli sponsor. Sommando tutte le voci precedentemente citate, si arriva a circa 190 milioni, che portano il bilancio del triennio con Inzaghi a quota. Senza dimenticare la rivalutazione degli elementi in rosa.