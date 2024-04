Inter, quanto vale lo scudetto della seconda stella

L'si avvicina sempre più allo scudetto. Il successo per 2-0 sull'Empoli (Dimarco-Sanchez) nel posticipo della 30esima giornata di Serie A ha riportato i nerazzurri di Simone Inzaghi a +14 sul Milan secondo in classifica, a otto giornate dal termine del campionato mancano 11 punti per l'aritmetica certezza del 20esimo titolo nazionale e della seconda stella.Il sito specializzato Calcio e Finanza ha analizzato la situazione tra indicazioni fornite dall'Inter nella propria relazione semestrale, dati della scorsa stagione e numeri legati alle competizioni UEFA.

- Devono ancora essere resi noti gli aggiustamenti sui criteri per la distribuzione e sulle cifre definitive per la stagione 2023/24. Guardando allo scorso campionato, sono stati versati ai club circain base al piazzamento in classifica.Ilcampione d'Italia in carica ha incassato poco più di, circa 3 in più dellaseconda, l'era rimasta ae ilLa cifra complessiva che l'Inter incasserà dai diritti tv della Serie A in caso di scudetto è stata già resa nota dallo stesso club nerazzurro nella relazione semestrale di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono tutti i ricavi da sponsor e diritti televisivi: "In base al modello di distribuzione attualmente in vigore,". Considerando che nella passata stagione, con il terzo posto, l'Inter aveva incassato circa 87 milioni di euro, a vittoria dello scudetto porterebbe a un

- A partire dal 2024/25, il piazzamento in campionato non conterà più per i ricavi per la partecipazione alla. Scomparirà infatti la voce '', che fino alla stagione in corso dipendeva in parte dalla classifica del singolo campionato nazionale nella stagione precedente: la voce è stata accorpata con quella del ranking decennale nel nuovo criterio definito '', diviso come segue:: legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni.

: legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.Stando a Calcio e Finanza, i ricavi minimi per la partecipazione alla Champions League 2024/25 sono di circa- Ci sono poi diversi bonus presenti nei principali accordi di sponsorizzazione. Per quanto riguarda l'Inter si può partire da quello con, come spiegato dal club nerazzurro nei mesi scorsi: "Nel corso del mese di luglio 2023 l’accordo con Paramount+ è stato prorogato anche per la sola stagione sportiva 2023/2024 a fronte di un importo complessivo pari a".

Sono previsti sponsor anche nell'accordo con lo sponsor tecnico,: "Il nuovo accordo, rinegoziato a condizioni più favorevoli prevede per il Gruppo un corrispettivo fisso annuo pari a".Lo stesso nell'accordo con il retrosponsor,: "Nel corso del mese di settembre è stato siglato un nuovo accordo quadriennale, con il gruppo U-Power, in qualità di nuovo “Official Back Jersey Sponsor”, a valere per la stagione sportiva 2023/2024 a fronte di un corrispettivo fisso complessivamente pari a".