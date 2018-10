L'attuale allenatore del Bologna, "tecnico dell'anno in Serie B" nell'ambito del Premio Manlio Scopigno (titolo relativo alla stagione 2017/18), ha parlato poco fa a Rieti. "Siamo in una situazione di classifica difficile, ma lo sapevamo - ha dichiarato Inzaghi, incalzato dal direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti -. Sabato non abbiamo fatto una bella gara a Cagliari, abbiamo preso un gol ingenuo, ma qui c'è la possibilità di fare bene.. Spero di poter ricambiare tutto l'affatto che mi circonda a Bologna. Io allenatore migliore di Simone? No, abbiamo toccato con mano che sia più bravo lui (ride, ndr) In questo momento non c'è paragone, è uno dei tecnici più acclamati d'Italia e d'Europa. Mi auguro che possa ripetere l'annata dell'anno scorso, anche se la Lazio l'anno scorso ha fatto un campionato al di sopra delle proprie possibilità., quest'anno anche Inter e Milan si candidano fortemente avendo investito molto sul mercato. Non capisco comunque quando si parla di Lazio in crisi, ma purtroppo si sa come funziona a Roma quando si perde il derby... ".Spero che per 15 anni sia il centravanti del Milan, ora ha una guida di valore come Higuain e stando vicino a lui può solo migliorare.Inzaghi (foto Gianluca Vannicelli / Agenzia Primo Piano) ha parlato anche di Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica della Juventus, presente insieme a lui alla manifestazione per ricevere il premio come manager dell'anno: "Sono contento che si inizi a parlare di lui, di calcio vede 10 anni avanti e finalmente si sta prendendo i giusti meriti".