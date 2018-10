A Pippo Inzaghi non va giù la sconfitta contro il Cagliari. Così l’allenatore del Bologna ha parlato nel post-partita: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento, venivamo da due partite vinte bene in casa e dovevamo dare continuità. Poi è vero siamo andati sotto al primo tiro in porta e dopo è diventato tutto difficile, ma l’atteggiamento deve essere diverso. Voglio rivedere i gol perché queste cose le avevamo preparate e la prima rete non si deve prendere, la squadra è schierata e per come lavoriamo non lo posso accettare. So come si lavora in settimana e quindi lavorerò ancora di più. Ci serve cambiare registro”.