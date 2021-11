L'allenatore dell'Interha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, che può risultare decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale: ", battendo la miglior difesa in Europa. Per quanto riguarda domani è tutto nelle nostre mani, siamo li, affrontiamo un avversario che gioca bene a calcio con un ottimo tecnico., lo avevo detto dall'inizio. Indipendentemente dalle cessioni e il nostro obiettivo era quello di riportare l'Inter negli ottavi".Sulle condizioni dei suoi calciatori: "Ho avuto dei problemi in corsa con Correa e Barella che hanno chiesto il cambio, mentre Calhanoglu era l'unico ammonito in campo e ho preferito toglierlo, sapendo che Dzeko non era al meglio., consapevole del fatto che mancheranno anche De Vrij e Sanchez".Sul valore dello Shakhtar: "All'andata abbiamo creato tantissime occasioni, forse dovevamo essere più decisi, penso alla traversa di Barella e all'occasione di Dzeko".: "Ogni allenatore ha le proprie idee e ho avuto la fortuna di trovare un ottimo ambiente che mi ha accolto alla grande dal primo giorno. Sto cercando di portare i miei concetti, sono passati quattro mesi, abbiamo fatto un ottimo percorso e la gara di domenica ci può dare buoni stimoli, mancava l'acuto e questo è arrivato".