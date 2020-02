Simone Inzaghi è primo in classifica con la sua Lazio dopo il successo odierno contro il Bologna. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Non avrei mai immaginato di essere primo dopo 26 giornate, so che alleno dei ragazzi di estremo valore, so quello che mi possono dare. Sarebbe riduttivo parlare solo di Luis Alberto e Milinkovic. Correa e Caicedo hanno fatto benissimo in allenamento. Mi è dispiaciuto non far giocare Vavro, ma per le caratteristiche degli attaccanti del Bologna mi sembrava più giusto far giocare Luiz Felipe. Era una partita molto pericolosa, conosciamo i valori dei rossoblù. L’abbiamo preparata nei minimi particolari, nel primo tempo il vantaggio doveva essere più ampio. Nel secondo tempo per merito del Bologna abbiamo sofferto un po’".



Inzaghi si è ulteriormente soffermato sui meriti della squadra: "Gran bel percorso, siamo in testa per merito nostro. Qualcun altro avrebbe voluto essere al posto nostro. Lo scudetto si decide in base alla costanza delle squadre, sperando di non perdere giocatori importanti nelle ultime partite. Non dimentichiamoci che abbiamo dovuto rinunciare ancora ad Acerbi. Non ho pensato al rinvio della gara fra Juventus ed Inter. Lo spogliatoio biancoceleste è pieno di ragazzi che si vogliono bene e che accettano le decisioni dell’allenatore, come accadeva nel periodo in cui c’era Erikson. Sogno una festa come quella dello scudetto del 2000".