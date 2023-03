Un cambio piuttosto discusso per Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, tra i migliori in campo nella sfida di San Siro contro la Juventus, non ha preso bene la sostituzione decisa dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Al 63’, l’allenatore dell’Inter - con i padroni di casa in svantaggio dopo il discusso gol di Kostic - ha sostituito il centrocampista con Mkhitaryan. Barella non ha accettato di buon grado la sostituzione, mostrandosi stizzito e calciando una borraccia in panchina.