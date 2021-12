Solo tre allenatori sono riusciti a vincere lo scudetto all'Inter al primo anno da nerazzurri e Simone Inzaghi vorrebbe iscriversi a questo prestigioso club. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“È un club esclusivo, un posto quasi segreto dentro la storia dell’Inter. La nuova è che Simone Inzaghi ha mandato la richiesta: ci vogliono più o meno cinque mesi di tempo, bisogna aspettare maggio, è l’attesa necessaria per capire se la domanda sarà accettata o no. Ma certo, i segnali sono positivi. Non sono neppure più solo segnali, per la verità: mezzo scudetto da ieri sera è in tasca, il titolo di campione d’inverno è cosa fatta, cosa che neppure un anno fa ad Antonio Conte era riuscita. E allora eccola qui, la richiesta inviata per raggiungere questi tre: Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi, José Mourinho. Loro la tessera del club ce l’hanno già: ora Inzaghi può diventare il quarto allenatore a vincere lo scudetto alla prima stagione sulla panchina dell’Inter in 114 anni di storia, tanti saranno a marzo. Il titolo di campione d’inverno è frutto di un vantaggio ora di 4 punti sul Milan e sul Napoli, 11 punti guadagnati in sei giornate sia su Spalletti sia su Pioli, un’accelerata a cui nessuno è riuscito a star dietro”.